Ücretsiz izin ödeneği bugün yatmaya başladı! Ücretsiz izin ödeneği ne kadar?

Gündemde en çok araştırılan konulardan biri E-Devlet İŞKUR ücretsiz izin ödeneği (maaşı) oluyor. Ücretisz izne ayrılmak durumunda kalan kişilerin merakla beklediği, sevindiren haber geldi ve ücretsiz izin ödeneği kapsamında maaşlar 8 Mayıs yani bugün itibariyle başlandı. Peki vatandaşların merakla araştırdığı ücretsiz izin sorgulaması nereden ve nasıl yapılır? Ücretsiz izin ödeneği almak isteyenler nasıl başvuru yapabilir? İşte merak edilenler…
ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE KADAR?
Salgın nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 17 Nisan ila 17 Haziran arasında hiçbir işçinin iş sözleşmesi feshedilemiyor. Bu süreçte kapatılan ya da faaliyetleri azalan ve bu nedenle işgücü fazlalığı oluşan işyerlerindeki işçilerden ücretsiz izne çıkarılanlar ve kısa çalışma ödeneği alamayanlar için nakdi ücret desteği uygulanacak. Nakdi ücret desteğinin kapsamında iki kesim var. İlk olarak ücretsiz izne çıkarılan işçiler destekten yararlanabilecek. Bu durumdaki işçiler için nakdi ücret desteği 17 Nisan'dan sonraki her gün için net 38.94 TL olarak ödenecek.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BUGÜN ÖDENMEYE BAŞLADI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız" sözleriyle açıklık getirdi.
Bakan Selçuk, "Korona virüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık bin 1770 TL gelir desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını yineledi.
Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Ücretsiz izinde başvurular 700 bini aştı. Nakdi ücret desteği yarın (8 Mayıs) başlıyor." ifadelerini kullandı.
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretsiz izin desteği almak için başvuru sistemi üzerinden işverenler ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bildirimlerini yapmaları gerekiyor.
Ücretsiz izin desteğiyle Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuramamış çalışanları koruma altına almak özellikle belirten Bakan Selçuk, sözlerinde şu ifadeleri de kullandı;
"Ücretsiz izin desteği de SGK üzerinden açıldı. İşverenlerimizin alışkın olduğu bir ücretsiz izin modülü vardı. Buna yeni bir modül ekleyerek, Kovid-19 ücretsiz izin formu diye bir modül açtık. İşverenlerimiz, SGK'deki bu sistem üzerinden pandemi sürecindeki ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de bildirilen çalışanlarımıza günlük 39 liralık nakdi ücret desteği sağlamış olacağız."
Bakan Selçuk, iş akitlerinin feshedilmesinin kısıtlanmasına yönelik soruya karşılık, bununla ilgili denetimleri ve idari para cezalarını getirdiklerini, üç aylık sürede bu konuda da denetimlerin yapılacağını vurguladı.