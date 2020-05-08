Ücret desteği bugün hesapta

Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği kapsamda 700 bin başvuru geldiğini söyledi. Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği kapsamında 2.5 milyon kişiye ödemeye yapıldığını açıkladı. Üçüncü faz sosyal yardımlara 6 milyonun üzerinde başvuru alındığını belirten Bakan Selçuk, "Emekli, memurlar başvuramıyor. Yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı. 3 milyon başvuruyu vakıflara gönderdik, değerlendiriyorlar. Üçüncü fazda 620 bin ödeme gerçekleştirildi. Mayıs ayında ödemeler devam edecek" şeklinde konuştu.