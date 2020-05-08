Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Halkbank EFT saatleri nasıl? Çalışma saatleri 2020 sizlerle...

Bankalar en çok kullanılan hizmetler arasında yer alıyor. Corona virüsten dolayı en yoğun yerler olan bankaların saatlerinde düzenlemeye gidildi. Türkiye Bankalar Birliği'nin aldığı kararla birlikte bankaların mesai saatleri azaltıldı ve yeni saatler vatandaşlar tarafından merakla sorgulanmaya başlandı. Bazı bankalar saatlerinde düzenleme yaparken bazıları ise yapmadı. Peki Halkbank çalışma saatleri değişti mi?
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
2020 Halkbank çalışma saatleri 09.00-17.00 olarak belirlendi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB)' nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09.00-17.00 arası olarak değiştirildi. Vatandaşlar bu saatler aralığında bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirler.
2020 HALKBANK EFT SAATLERİ
Halkbank'ta gönderilen EFT'ler mesai saatleri içerisinde 5 ile 30 dakika arasında yollanmaktadır. Halkbank EFT saatleri ise 2020 yılında saat 08.00 ile 16.30 arasında yapılmakta olup, bu saatler dışında yapılan EFT işlemleri, bir diğer iş gününe aktarılmaktadır. Yine örneğin cuma günü saat 18.00'da yapılan bir EFT işlemi, pazartesi gününe aktarılacaktır. Burada esas olan mesai saatlerinin baz alınmasıdır.
EFT NEDİR?
Parayı gönderdiğiniz banka ile göndermek istediğiniz bankanın farklı olması durumunda EFT işlemleri yapılır. Yani iki farklı banka arasındaki para transferine EFT denir. Havale işleminde aynı banka üzerinden aynı bankaya transfer işlemi olduğu için hızlı transfer oluyor fakat EFT işleminde ise farklı bankalar olduğu için zaman alıyor. EFT'nin açılımı ise Elektronik Fon Transferidir.
EFT NASIL YAPILIR?
EFT yapmak için parayı göndereceğiniz kişinin hesap numarası ve IBAN numarası gerekir. EFT işlemleri bankaların internet, mobil bankacılık ve banka şubelerinden yapılabilmektedir.
İnternet şubesi üzerinden EFT işlemi yapmak için önce kullanacağınız bankanın internet şubesine giriş yapınız. Daha sonra para transferi işlemleri bölümünden EFT seçiniz. Daha sonra göndereceğiniz kişinin adını ve soyadını yazın. Daha sonra göndereceğiniz kişinin hesap numarası ya da IBAN numarası bilgilerini girin. Son olarak göndereceğiniz tutarı girin. Açıklama kısmına not yazabilirsiniz. Bu şekilde para gönderebilirsiniz.