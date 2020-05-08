Dolar/TL ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusu haftanın son işlem gününde merakla araştırılıyor. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,1033'den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirtti. Peki, dolar haftayı nasıl kapattı? İşte 8 Mayıs döviz kurları
DOLAR/TL VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI NE KADAR OLDU?
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,1200 liradan, avro 7,7220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,1180 liradan alınan dolar, 7,1200 liradan satılıyor. 7,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1920 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7450 lira olmuştu.
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 395 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 392 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 515 milyon 184 bin 734,68 lira, işlem miktarı ise 1.316,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 518 milyon 113 bin 107,70 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, GoldTrans Hediyelik Eşya Ticaret, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 340 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,2 artarak 10.893 puanda seyrediyor.
İngiltere borsası bugün tatil nedeniyle kapalı bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 6.784 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kazançla 4.543 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 17.402 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2380 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü ve vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve karantina dönemi sonrası ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlikle dünya borsalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Artan iyimserliğin yanı sıra tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin merkez bankalarının adımları ile devam ettiğini aktaran analistler, bunun pay piyasalarını destekleyen bir diğer etken olarak öne çıktığını kaydetti.
Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin izleneceğini söyledi.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ve ABD'nin önde gelen ticaret temsilcileri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkenin ilk faz ticaret anlaşmasını uygulamak amacıyla elverişli bir ortam oluşturmak için birlikte çalışacağı vurgulanırken, tarafların iletişimde kalacağı belirtildi.
Yeniden gündeme gelen ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişeleri yatıştıran bu gelişmenin yanı sıra ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme adımlarını hızlandırması, pay piyasalarında pozitif seyri beraberinde getirdi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 artarak 2.894 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 artarak haftayı 20.179 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106,4 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 31.863 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.190 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 1.945,8 puandan kapandı.