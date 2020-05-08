Vatandaşlara satışı başlayan cerrahi maskelerin fiyatı 1 lirayı aşamayacak. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, maske satışının marketler, eczaneler, medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden yapılabileceği belirtilerek, "Adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak. Bu fiyatın üzerindeki satışlar 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecek" denildi. Bugün itibarıyla ilk etapta İstanbul'da, akabinde diğer illerdeki marketlerde maskelerin satılabileceği aktarılan açıklamada, "Maskeler ilk etapta 50'li paketler halinde sunulacak. Önümüzdeki haftadan itibaren 10'lu paketler halinde de sunulması çalışmaları sürüyor" ifadesi kullanıldı.