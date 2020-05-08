Bayram kredisi veren bankalar! Yapı Kredi, ING, QNB bayram kredisi faiz oranları ne kadar?

Uygun faiz oranlarıyla bayram kredisi veren bankalar hangileri? Bayram kredisi faiz oranları ne kadar? Birçok banka, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayram kredisini devreye soktu. Bayram kredisi ile vatandaşların ceplerine sıcak para girecek. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, ING, QNB bayram kredisi faiz oranları ne kadar? Yanıtı haberimizde!

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

ZİRAAT BANKASI BAYRAM KREDİSİ

Ziraat Bankası 2020 için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da her daim avantajlı faiz oranları sunuyor.

GARANTİ BBVA BAYRAM KREDİSİ

Geçtiğimiz yıllarda hem ihtiyaç kredisi hem de KOBİ kredisi kapsamında oldukça avantajlı kampanyalar oluşturmuştu Garanti BBVA. Henüz 2020 bayram kredisi kampanyası sunmamış olsa da sitemiz üzerinden Garanti BBVA ihtiyaç kredisi sorgulaması yaparak faiz oranlarını inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

VAKIFBANK BAYRAM KREDİSİ

VakıfBank faiz oranları ve kredi seçenekleri için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Kamu bankası olan VakıfBank her zaman sunduğu avantajlı faiz oranları ile öne çıkıyor. Geri ödemesi kolay, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi çekmek için VakıfBank kredilerini inceleyebilirsiniz.

QNB FİNANSBANK BAYRAM KREDİSİ

QNB Finansbank'ın yapmış olduğu açıklamalara göre; 36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isterseniz düşük faiz oranına bağlı olarak taksit tutarı 336.05 TL olacaktır. Banka tahsis ücreti 50 TL iken, yıllık maliyet oranıysa yüzde 13.9900'dir. 36 ay sonundaysa ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı 12.147.80 TL'dir.

HALKBANK BAYRAM KREDİSİ

Halkbank bayram kredisi ürünü sunmasa da ihtiyaç kredisi için her zaman avantajlı faiz oranları sunuyor. Düşük faiz oranlı, kolay ödemeli ihtiyaç kredisi kullanmak için Halkbank ürünlerini inceleyebilirsiniz.

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ

İş Bankası bayram kredisi kampanyası düzenleyen bankalardan. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlar'ı için avantajlı faiz oranları ile kampanya düzenlese de bu yıl için henüz resmi bir kampanya açıklaması yapılmadı. İş Bankası tarafından sağlanan Bayram Kredisi kapsamında müşteriler en fazla 50 bin TL limitli ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Anında Bayram Kredisi kapsamında sağlanan bu oran için en uzun ödeme vadesi ise 60 ay.

Kredi kullanacak olan müşteriler için en merak edilen noktalardan birisi de kredi faiz oranı. İş Bankası 36 aya kadar vadeli krediler için yüzde 0.96 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Eğer müşteriler ödemelerini 37 ile 60 ay arasında yapmak isterlerse uygulanacak faiz oranı yüzde 1.03 oluyor. İş Bankası müşterilerine 3 ay ödeme erteleme imkanı sağlayacağını açıkladı. 10 bin TL'lik kredi 36 ay vadelendirilince 340,92 TL'ye denk gelecektir.

RAMAZAN BAYRAMI KREDİ VEREN BANKALAR

Denizbank,

İş Bankası,

Vakıflar Bankası,

Türkiye Ekonomi Bankası,

T.C. Ziraat Bankası,

Halk Bankası,

Garanti Bankası,

Denizbank,

Odeabank

BAYRAM KREDİSİ NEDİR?

Normal bireysel ihtiyaç kredilerinden ve taşıt kredilerinden farklı olarak, masrafı daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir. Bankaların hem müşteri çekmek hem de az masraflı olarak eski müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak adına oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarına özel olarak tasarlanmaktadır. Tüketici kredisi ve taşıt kredisi kesintileri ve dosya masrafları kanunların istediği ölçüde olurken, bayram kredileri hem çok az masraflı hem de neredeyse kesintisiz olarak tüketicinin eline geçmektedir.

Bayram kredilerinin tüketici lehine olan tarafı faiz oranlarının normal zamandan daha az olmasıdır. Tabi bazı bankalar sırf müşteri kapabilmek adına faiz oranını düşük göstermesine karşın yaptıkları kesintiler ile masrafları neredeyse normal zamanlardaki faiz oranlarına denk getirmektedir. Müşterilerin arz ve talep dengesi gözetilerek yapılan bayram kredileri, bankalara başvuru yapılan kredi miktarı ve oranı arttıkça faizlerin düşmesiyle oluşmaktadır. Böylece hem bankalar yeni müşteriler kazanmakta; hem de tüketiciler düşük faiz oranları ile kredi kullanıp nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Bir nevi para satmak olarak da nitelendirilebilecek krediler, bankaların havuzlarında bulunan paraları kiraya vermeleridir.



EN UYGUN BAYRAM KREDİSİ NASIL BULUNUR?

Bankaların müşterilerine sundukları tüm ürünlerde olduğu gibi bayram kredilerinde de bankadan bankaya farklı faiz oranları görülebilmektedir. Bunun sebebi normal zamanlardaki ihtiyaç kredisi faiz oranlarının farklı bankalarda farklı oranlarda olmasıdır. Bayram yaklaştıkça bankalar normal faiz oranlarını düşürmekte ancak bu düşüş önceki kredi faiziyle orantılı olmaktadır.

Bu yüzden en uygun bayram kredisini bulabilmek için iyi araştırma ve inceleme yapmalısınız. Bankaların kampanyalarını internet üzerinden incelemeli, dosya masrafı veya başka kesinti olup olmadığına bakmalı ve ona göre karar vermelisiniz.

Türkiye'deki 50'den fazla lisanslı bankanın web sitelerinden bayram kredilerini inceleyebilirsiniz. Ancak bu bankaların sadece 20 kadarı ihtiyaç kredisi anlamında ürün sunmaktadır. Kendi internet sitemizde de bayram kredilerini kıyaslayan robotlar bulunmaktadır. Bu hesaplama araçlarını kullanarak en uygun krediyi bulabilirsiniz.

Acil ihtiyaçlarda nakit sıkışıklığında başvurulan ve genelde nasıl ödeneceği pek düşünülmeyen krediler ailelerin dağılmasına, insan psikolojisinin bozulmasına neden olmaktadır. O yüzden bir fırsat olarak sizlere sunulan banka kredilerine başvurmadan önce; kesinlikle bir bütçe planlaması yapmalısınız.

Sabit giderlerinizi hesaplamalı, ondan sonra gelirinizden arta kalan kısmın yarısını geçmeyecek şekilde bir kredi ödeme planı oluşturmalısınız. Daha acil durumlar için mutlaka aylık gelirinizden bir kısmı elinizde kalmalıdır.

BAYRAM KREDİLERİ NEDEN AVANTAJLI?

Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz. Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz. Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz. Bayram kredisi veren bankaların kampanyalarını karşılaştırabilir, en düşük faizi tespit edebilirsiniz. Yılbaşı ve özel günlerde verilen bu krediler bankaların mevduat toplam durumlarına göre hesaplanmakta faiz oranları ve vadeleri buna