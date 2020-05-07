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    • Ekonomi
    • 07.05.2020 11:42
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    • 07.05.2020 11:42
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    'den evcil olmayan hayvanlar hakkında flaş karar! 'ye girişine izin verilmeyecek

    'nın () internet sitesinden yapılan "Canlı hayvan taşıması hakkında" başlıklı açıklamada, taşıma amacı fark etmeksizin tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile 'ye girişinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

    THY'den flaş karar! Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek

    (), yeni tip (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile 'ye girişinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını bildirdi.

    THY'nin internet sitesinden yapılan "Canlı hayvan taşıması hakkında" başlıklı açıklamada, ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında duyuru yayımlandığı belirtildi.

    Taşıma amacı fark etmeksizin tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, "Ticari amaçlı olmayan sağlık kartı sahibi köpek, kedi, kuş, süs balığı gibi evcil hayvanların ise yolcu ile beraber seyahat (PETC/AVIH/ESAN/SVAN) edebilmesine izin verilmiştir. Ancak yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan hayvanın, hayvan sahibi ile beraber 14 gün izolasyonunun sağlanması gerekmektedir." bilgisine yer verildi.

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