A101, BİM, Migros, Şok ve Carrefour hakkında neden soruşturma açıldı? Zincir marketlere soruşturma açıldı! Aralarında A101, BİM, Migros, Şok ve Carrefour da var. Hatırlanacağı üzere, Kurum, COVID-19 salgını başladığından beri fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair uyarılarda ve inceleme duyurularında bulunmuştu. Bu bağlamda, bugünkü Karar'ın yaklaşık bir ayı bulan bir süre zarfında yapılan analizlere göre gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, Kurul'un bu süreçteki yaklaşımından söz konusu soruşturmayı normal süreçlerden daha hızlı tamamlayacağı çıkarımı yapılabilir. Salgın sürecinin Ramazan ayı ile birleşmesinin de Kurul kararını tetikleyen faktörlerden biri olabileceği tahmini de yanlış olmayacaktır. Kurul'un ayrıca zincir marketlere ilişkin yürüyen bir sektör incelemesi olduğu da bilinmektedir.
Karar metninde yer alan teşebbüs unvanları ise şöyle:
A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.
CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dalan Kimya End. A.Ş.
Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.
Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.
Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
Karizma Beşler Et Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş.
Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.
Migros Ticaret A.Ş.
Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.
Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.
Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.
Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Türk Henkel Kimya San. Ve Tic. A.Ş.
Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
Yeni Mağazacılık A.Ş.
Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.
Rekabet Kurumu Nedir?
Rekabet Kurumu, Türkiye'de şirketlerin kendi aralarında birleşip monopol şeklinde davranmalarını önleyen ve/veya etkin bir piyasa ile fiyatların tüketici lehine oluşmasını sağlayan kurumdur. Özellikle özelleştirmeler sonrasında devletin monopol olarak oluşturduğu şirketlerin rekabet kanunlarına karşı hareket etmesini önceleyerek tüketici refahını arttırmaya çalışmıştır.
Rekabet Neden Önemlidir?
Kültürel, ekonomik, siyasi ve daha birçok yönden dünya üzerinde farklı özelliklere sahip bir çok ülke bulunduğu herkesçe bilinir. Bu bahsettiğimiz kültürel, ekonomik, siyasi vb. zaman ilerledikçe benzerlik göstermeye başlar. Bunun sebebi ise küreselleşme olgusu olarak gösterilebilir. Değişiklik gösteren bu faktörler zamanla ortak payda da buluşup piyasa ekonomisi modelinde toplanmıştır diyebiliriz.
Rekabet Kurumu
Piyasa da oluşan hizmet ve mal satım durumunda ki rekabeti yönetmekle görevli kuruma veya kontrol etmekle yükümlü kuruma Rekabet Kurumu adı verilir. Ayrıca bu kurum iktisadi yönden bir kamu kurumudur. Satıcılar arasında ki rekabetin etik kurallar ve piyasa şartları ile birlikte yapılması pek bilinmeyen bir yönüdür.
Anayasa düzenlemeleri gereği devlete ödenen kredi, para, mal ve hizmet ve sermaye piyasalarının düzenli ve sağlıklı bir biçimde işlemesini sağlayan aynı zamanda bununla da kalmayıp bu konuda önlemler almak ve ayrıca piyasa da iki firmanın anlaşıp bir sektörde tekelleşmeye gitmesini ve kartelleşme durumunu da önleyen bir kurumdur.
Ama eğer Rekabet Kurumunun görevini özet geçmek gerekirse rekabetin kurallarını piyasa içinde aksama yaşanmadan düzgün bir şekilde yürürlüğe koymak diyebiliriz.
Bu kurumda kararları kurumun karar mercii olan Rekabet Kurulu alır. Kurul başkanı aynı zamanda kurumada başkanlık yapmakla görevlidir. Rekabet Kurulu, başkanda dahil edilirse 11 kişiden oluşmaktadır.