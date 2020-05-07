Rekabet Kurumu

Piyasa da oluşan hizmet ve mal satım durumunda ki rekabeti yönetmekle görevli kuruma veya kontrol etmekle yükümlü kuruma Rekabet Kurumu adı verilir. Ayrıca bu kurum iktisadi yönden bir kamu kurumudur. Satıcılar arasında ki rekabetin etik kurallar ve piyasa şartları ile birlikte yapılması pek bilinmeyen bir yönüdür.

Anayasa düzenlemeleri gereği devlete ödenen kredi, para, mal ve hizmet ve sermaye piyasalarının düzenli ve sağlıklı bir biçimde işlemesini sağlayan aynı zamanda bununla da kalmayıp bu konuda önlemler almak ve ayrıca piyasa da iki firmanın anlaşıp bir sektörde tekelleşmeye gitmesini ve kartelleşme durumunu da önleyen bir kurumdur.