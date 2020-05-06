TOKİ Hatay Yayladağ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Hatay Yayladağ kura çekiliş sonuçları merak ediliyor. TOKİ tarafından yapılan 100 bin sosyal konut kura çekimleri her gün devam ediyor. Çekiliş takvimine göre bugün Hatay'ın Yayladağı ilçesinde inşa edilecek 71 konutun hak sahipleri belirlendi. Başvuru yapan kişiler de TOKİ Hatay Yayladağ kura sonuçları isim listesini sorguluyor. Detaylar haberimizde!

23 MART'TA ERTELENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 23 Mart'ta Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ara verilen hak sahipliği belirleme kuraları yeniden başlıyor.

24 Şubat 2020, Pazartesi günü İzmir Karabağlar projesi ile başlayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin kura törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Mart 2020'den itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi.