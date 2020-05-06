Son dakika: O kişiler de 1.177 lira destek alabilir! Destek ödemelerinde milyonları ilgilendiren detay!

İŞVEREN İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA

Soru: 10.01.2020 -10.04.2020 tarihi ile çalıştığım istasyonda müdür ile anlaşamadım ve beni anında işten çıkardı. Bu durumda ihbar tazminatı alabilir miyim?

Cevap: Çalışma süreniz 6 aydan az olduğu için ihbar süreniz 2 hafta. Bu kurala uyulmadıysa ihbar tazminatı alacaksınız.

İŞTE ÇIKARILAN NAKİT DESTEĞİ ALABİLİR

Soru: Turizm sektöründe çalışırken kovid-19 nedeniyle 15 Mart'ta işten çıkartıldım. Son 3 yılda 530 günüm olduğu için işsizlik alamıyorum. Yeni yasaya göre 15 Mart dahil mi hariç mi?

Cevap: 15 Mart tarihinden itibaren işvereni tarafından iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği alamayan çalışanlara devlet aylık 1.177 lira nakdi ücret desteği verecek. Nakit desteğinden yararlanabilirsiniz.