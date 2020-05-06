6 AY GERİ ÖDEMESİZ, 30 AY ÖDEME OLACAK

Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.

FAİZ ORANI

Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.

ÖDEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

Başvuru tarihine göre ödeme takvimi de kolaylıkla belirleniyor. Başvuru gününden tam 6 ay sonrası seçilerek ödemeler yapılabiliyor. Nisan ayında başvuranlar Kasım'da, Mayıs ayında başvuranlar ise Aralık ayında ilk taksitlerini ödeyecek.