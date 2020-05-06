Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyasına devam ediyor. Milyonlarca kişinin kullandığı krediye yoğun ilgi devam ediyor.
BANKALAR İNTERNETTEN BAŞVURU ALIYOR
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
Başvuru linki:
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=1
Vakıbank'ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.
Başvuru linki:
https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx
Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.
Başvuru linki:
https://www.halkbank.com.tr/21544-bireysel_temel_ihtiyac_destek_kredisi
6 AY GERİ ÖDEMESİZ, 30 AY ÖDEME OLACAK
Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.
FAİZ ORANI
Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.
ÖDEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAŞLIYOR
Başvuru tarihine göre ödeme takvimi de kolaylıkla belirleniyor. Başvuru gününden tam 6 ay sonrası seçilerek ödemeler yapılabiliyor. Nisan ayında başvuranlar Kasım'da, Mayıs ayında başvuranlar ise Aralık ayında ilk taksitlerini ödeyecek.
GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
3.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 113 lira ödenecek.