BİM 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulacak ürünlerin listesi açıklandı. BİM'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin 6 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda BİM'de satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyenler aktüel kataloğ hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM 8 Mayıs aktüel kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? BİM'de bu hafta, Makyaj Aynalı Taşınabilir Şarj Aleti, Impulse Kadın Deodorant, Moira Duş Jeli, L'Oreal Paris 3'ü Bir Arada Krem Şampuan, New Well Aydınlatıcı Palet 3'lü, Hydro Boost Neutrogena Yüz Temizleyici, Aqua Di Polo Parfüm Edp Kadın Erkek, Nivea Urban Skin Krem 50 ml ve çok daha fazlası yer alıyor.
BİM İNDİRİM GÜNLERİ 6 MAYIS 'A ALINDI
Bim market resmi instagram adresinden yapılan açıklamada 8 Mayıs 2020 günü indirime gireceği açıklanan ürünlerin 6 Mayıs 2002 Çarşamba gününe alındığı ve indirimlerin 6 Mayıs 'ta tüm şubelerden satılacağına yer verildi.
İşte o açıklama:
Bim 6 Mayıs 2020 Çarşamba indirimli ürünler kataloğu şu şekilde:
Meizu Cep Telefonu 799 TL.
Jabra Titanyum Siyah Kablosuz Kulaklık 499 TL.
2 yıl garantili Casio Dijital Saat 125 TL
Intense 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 69,90 TL.
Büyük Haşere Öldürücü 89 TL
Tefal Buhar Kazanlı Ütü 649 TL.
Tefal Buharlı Ütü 199 TL.
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 329 TL.
Soley Çift Kişik Nevresim Takımı 99,90 TL.
Soley Tek Kişilik Nevresim Takımı 79,90 TL.
Decorista Masa Örtüsü 9,95 TL.
Aksesuar ve Aynalı Takı Dolabı 129 TL.
Katlanabilir Masa 75 TL.
Rattan Görünümlü Sandalye 59,90 TL.
Rattan Görünümlü Tabure 9,95 TL
Dekoratif Duvar Aynası 99 TL.
Pilsan Ayaklı Basketbol Potası 34,90 TL.
Oyuncak Şato 29,90 TL
Eğitici Dev Yer Puzzle 14,90 TL
2'li Kamyon Seti 17,90 TL.
Aktivite Kitapları 3,95 TL
Swarovski Taşlı Kadın Kolye 32,50 TL
Paşabahçe Bistro Sürahi 11,90 TL
Mehtap Karnıyarık Tencere 69,90 TL
Lava Kulplu Izgara Tava 59,90 TL.
Mehtap 22cm Derin Tencere 59,90 TL.
Zenker Kek Kalıbı çeşitleri 39,90 TL.
Tefal Manuel Rondo 69,90 TL
Tefal Cook N Clean Tava 59,90 TL.
Tefal Blender Seti 199 TL
Pratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 99,90 TL.
Chef's 2'li Tava Seti 36,95 TL.
Luminarc 18 Parça Yemek Seti 129 TL.
Lava Döküm Karnıyarık Tenceresi 169 TL.
Altın Yaldızlı Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 339 TL.