BİM 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulacak ürünlerin listesi açıklandı. BİM'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin 6 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda BİM'de satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyenler aktüel kataloğ hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM 8 Mayıs aktüel kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? BİM'de bu hafta, Makyaj Aynalı Taşınabilir Şarj Aleti, Impulse Kadın Deodorant, Moira Duş Jeli, L'Oreal Paris 3'ü Bir Arada Krem Şampuan, New Well Aydınlatıcı Palet 3'lü, Hydro Boost Neutrogena Yüz Temizleyici, Aqua Di Polo Parfüm Edp Kadın Erkek, Nivea Urban Skin Krem 50 ml ve çok daha fazlası yer alıyor.