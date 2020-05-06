Dolar nereye gidiyor? Ateşi sönmeyen dolar rekora koşuyor! | 6 Mayıs Çarşamba Dolar/TL kuru!

Dolar rekora koşuyor! Dolar nereye gidiyor? 6 Mayıs Çarşamba Dolar/TL kaç lira sorusu gündeme oturdu. Dolar kuru son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dolar kurunda 7 TL olarak belirlenen psikolojik direnç seviyesi aşıldı. Direnç seviyesinin aşılmasıyla doların yükselişi hızla devam ediyor. Peki, dolar/TL kaç lira? Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada dolara talep hızla artıyor. Tüm dünya ülkelerinin altın ve dolar talep etmesi, iç piyasalarında dolar ve altını arttırmaları nedeniyle ikisinde de yükseliş yaşanıyor.

DOLAR/TL SON DURUM NEDİR?

Dün 7.09'un üzerine yükselen dolar/TL güne yükselişle başladı, bugün ABD istihdam verisi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla yapacağı görüşme takip edilecek.