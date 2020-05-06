Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.05.2020 11:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2020 11:20
    ABONE OL

    2. Abdülhamit tarafından yapılmıştı! Tarihi 'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi!

    Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında yapılan Tarihi 'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Hadımköy Askeri Hastanesi'nin koronavirüsle mücadele kapsamında olarak kullanılması kararı alınmıştı. Hastanenin çatısı ve dış cephesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

    Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan ve pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

    Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abduhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin koronavirüsle mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak kullanılması kararı alınmıştı.

    Alınan karar doğrultusunda tarihi hastanede çalışma başlatılmıştı. Hastanenin çatısı ve dış cephesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

    Tarihi hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmaları devam ediyor. Hastanede yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi.

    Başta koronavirüs hastaları olmak üzere diğer hastalara da hizmet verecek olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi yenileme çalışmalarının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak.
    Haberler Ekonomi 2. Abdülhamit tarafından yapılmıştı! Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri