BİM 6-8 Mayıs aktüel kataloğu fırsatlarla geliyor! BİM'de bu hafta onlarca üründe pek çok indirim var

BİM 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yine uygun fiyat indirimleriyle firma tarafından müşterilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca BİM Birleşik Mağazalar A.Ş resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, 08 Mayıs Cuma günü satışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz, 06 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik, ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verildi. Böylece cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler çarşamba günü raflardaki yerini alacak.

BİM 6-8 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

Meizu M6T Cep Telefonu

• Ram 3 GB

• Dahili Hafıza 32 GB

• Batarya

• 3300 mAh

• Arttırılabilir Hafıza 128 gb'a kadar

• 5.7 inch"

• HD+ Ekran

• 1,5 GHz

• 8 Çekirdek İşlemci

• Arka Kamera 13 MP +2 MP

• Ön Kamera 8 MP

• Parmak İzi Sensörü

• 4,5 G • Android İşletim Sistemi

• Bluetooth 4.0

• 2 Yıl KVK Teknik Servis Garantilidir