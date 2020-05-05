Mayıs ayının ilk günlerinde olduğumuz şu günlerde evde bakım maaşına yönelik araştırmalar hız kazandı. Yüz binlerce kişi maaşların hangi illerde yatırıldığı konusunda araştırma yapıyor. e-Devlet'ten ya da SMS aracılığıyla sorgulama işlemi rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, 5 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet ve SMS ile aylık sorgulama işlemine dair bilgiler...

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ