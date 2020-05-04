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    • Ekonomi
    • 04.05.2020 12:36
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    • 04.05.2020 12:36
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    , ve fabrikalarını açıyor

    merkezli elektronik cihazlar ve parçaları üreticisi , Japonya'daki fabrikalarında üretime 7 Mayıs'ta yeniden başlayacağını açıkladı. merkezli şirketleri ve da, 'deki fabrikalarında bu hafta içinde üretime başlayacaklar.

    Toshiba Japonya, Hyundai ve Kia ABD fabrikalarını açıyor

    , Covid-19 salgını nedeniyle üretime verdiği 17 günlük aranın ardından, genelindeki tüm fabrikalarında 7 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başlanacağını duyurdu. Şirketin 76,000 çalışanı 7 Mayıs'tan itibaren iş başı yapacak.

    Toshiba iki hafta önce yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle Japonya'daki tüm birimlerinde faaliyetleri durdurduğunu, ayrıca 2019 bilanço sonuçlarını açıklamayı da Mayıs sonuna ertelediğini duyurmuştu.

    şirketleri de yaptıkları açıklamalarda, 'deki fabrikaların piyasa koulları uygun olduğu sürece üretime devam edecekleri belirtildi.

    'nin Alabama'daki fabrikası 18 Mart'tan bu yana, 'nın Georgia'daki fabrikası da 30 Mart'tan bu yana kapalıydı.


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