Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik bu yılki indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs'ta başlıyor. Alınan bilgiye göre, kampanya kapsamında yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanyadan geri ödeme taksiti 2018 yılı sonuna kadar başlamış konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak. İndirim kampanyasına taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi. Başvurular 19 Haziran tarihine kadar ilgili bankaya yapılacak. İndirim kampanyasından faydalanmak isteyenler, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.