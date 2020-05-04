Faizler düştü, kredi aramaları 2,5 kat arttı!

Kredi karşılaştırma ve başvuru platformu HangiKredi CEO'su Oray Durmazoğlu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Koronavirüs salgınının ardından internetteki "kredi" aramaları Nisan ayında bir önceki aya göre 2.5 kat arttı. BDDK, bankaların kredi hacmini artırmak için aktif rasyosunda formül değişikliğine gitti. Buna göre bankaların tutturması gereken bir oran var. Farklı yöntemlerle bu oran yakalanabilse de bankaların bir kısmı politika faizinin düşmesinin de etkisiyle vadeli mevduat faiz oranını düşürme yoluna gitti. Bu durum ilerleyen süreçte kredi faiz oranlarının düşmesini sağlayıp bankaların kredi hacmini artıracak olsa da bankalar batık kredi oranlarını sıkı takip etmeye ve aksiyonlarını bu yönde de değerlendirmeye devam edecektir." dedi.