Engelli maaş ödemesi ne zaman? Mayıs 2020 ödeme günleri

2020 Mayıs ayı engelli maaş ödemesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu şu aralar vatandaşların en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor. 2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam gelmişti. Peki 2022 ve engelli maaşları ayın hangi günlerinde yatar ve nereden alınır?
2022 MAAŞI MAYIS 2020 ÖDEME GÜNLERİ
- Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.
2020 YILI 2022 ENGELLİ MAAŞ TUTARLARI
1 Ocak 2022 ve 30 Haziran 2020 arasında yatacak olan 2022 maaş tutarları şu şekilde
- 65 Yaş üstü yaşlılık aylığı – 672 TL
- 18 Yaş altı engelli yakını aylığı – 537 TL
- %70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı- 805 TL
- %40-69 arası engelli aylığı- 537 TL
2022 Engelli maaşı gelir kriteri ya da diğer adıyla muhtaçlık sınırı 2020 yılı için 701 TL oldu.
Nereye, Nasıl Başvurulur?
2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır. Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir. 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin olarak Vakıflar tarafından yapılacak tüm iş ve işlemler sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak gerçekleştirilir.
Aylıktan faydalanamayacak kişiler?
Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar (Provizyon sorgusu sonucu kapsamı 60/g olarak görülenler),
Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,
Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar,
Herhangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar,
Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar (Huzurevi, Bakım Merkezi vb),
Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar.
Özürlü Aylığı ve Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Kimlere Bağlanır?
%40-69 Özürlü aylığı:
18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
%40-%69 arası özürlü olan,
%70 ve Üzeri Özürlü Aylığı;
18 yaşından büyük olan,
%70 ve üzeri özürlü olan,
Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan
Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan (2013 İkinci altı ayı 243,43 TL) az geliri olan kişilere bağlanır.
Aylık bağlama süreci nasıldır?
1.Adım: SYDV'den alınacak sevk kağıdı ile rapor vermeye yetkili hastanelerden birisine başvurularak özürlü sağlık kurulu raporu alınır. (sevk ile
gidilmesi halinde herhangi bir rapor ücreti alınmamaktadır.)
2. Adım: Başvuru sırasında başvuran tarafından EK-1 'de yer alan Aylık Başvuru Formu imzalanır.
3. Adım: Başvuruda bulunan kişilere EK-1 'de yer alan Başvuru Alındı Belgesi verilir.
4.Adım: Sosyal incelemesi yapılır (Sosyal inceleme, hane ziyareti ve çevre araştırmasından elde edilen bilgilerden oluşur.Sosyal inceleme; başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile merkezi veri tabanlarından yapılan sorgulamalar doğrultusunda elde edilen bilgilerin doğrulanması ve hanenin genel durumunun mahallinde tespit edilmesi amacıyla, Vakıf personeli tarafından başvuruda bulunanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.).
5.Adım: Değerlendirmesi yapılır ve Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı verilir.
6. Adım: Mütevelli Heyetinin kararları sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Gerekli işlemlerden sonra aylık bağlanır. 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.
Gerekli Belgeler?
Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu
Uyarı:
Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez ve aylık başvurusu belgelerin tamamlanmasını müteakip sisteme işlenir.
Başvuruda bulunan kişilerden gelir durumlarının tespiti için belge istenmemesi esastır.
Özürlü ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü aylığı başvurularında, özürlü sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla "aslı gibidir" onayı verilir.
18 yaş altıözürlü yakını aylığı başvurularında; özürlü sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla "aslı gibidir" onayı verilir.
Aylık Başvurusunda Bulunurken;
Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,
Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,
Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,
Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,
Başvurunuzun ilgili SYDV'ye teslim edildiğinden,
Emin Olunuz!
Aylık Miktarı?
Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylığı bağlanan kişilerin aylığa hak kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden aybaşıdır. ·
Tüm ödemeler (Başvuru tarihi itibarıyla hak ettiği ödemeler, dönem ödemleri, ek ödemler vb.) Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır.
Aylıkların Artırımı?
2022 sayılı Kanuna göre % 40- % 69 arası özürlü aylığı bağlanmış olanlardan, % 70 ve üzeri özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları, % 70 ve üstü bakıma muhtaç özürlü aylıklarının seviyesine çıkartılarak arttırılır. (01/01/2013 tarihi itibariyle bakıma muhtaç özürlü aylığı ( % 70 ve üzeri özürlü), bir aylık: 376.79 TL' dir. Toplam 3 aylık ise 1130, 37 TL'dir)
Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirim?
Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylık bağlanan kişilerin aylığa hak Aylığa hak kazanma başlangıç tarihinden ilk aylık ödemesinin yapıldığı ödeme dönemine kadar olan aylık hakları için, aylığın bağlandığı tarihi takip eden ilk ödeme döneminde defaten ödeme yapılır.
Aylıkların ödeme gün ve dönemleri Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Belirlenen gün ve dönemlerde ödemeler; hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre vekillerine, vasilerine, kayyumlarına veya velilerine peşin olarak yapılır.
kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden aybaşıdır.
• İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.
• 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.