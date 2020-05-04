- Hububatta ton başına prim ve destek ödemesi ise 230 TL olarak belirlendi.

- Ton başına bakliyat alım fiyatları da kırmızı mercimekte 3,500 TL, yeşil mercimekte 3,200 TL, nohutta ise 3,350 TL olarak belirlendi.

- Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 TL olarak açıklandı.