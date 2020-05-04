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    • Ekonomi
    • 04.05.2020 16:11
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    • 04.05.2020 16:11
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    katalog 5 Mayıs Salı! BİM’de yarın yeni ve ucuz ürünler var! İşte, kataloğu…

    5 Mayıs Salı! Salı günü satışa çıkacak ürünleri tanıttı. kataloğu kadınlara yönelik ürünlerle dikkat çekiyor. Makyaj, bakım, güzellik ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünleri de BİM’de yarından itibaren satışa çıkacak. Her hafta Salı ve Cuma günleri onlarca farklı ürün indirimli halde satışa çıkıyor. Türkiye’nin hemen hemen her ilinde her mahallesinde bulunan BİM marketlerinin aktüel ürün listesine haberimizden ulaşabilir ve ürünlerin fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

    BİM aktüel katalog 5 Mayıs Salı! BİM’de yarın yeni ve ucuz ürünler...

    5 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM aktüel ürünlerine her hafta yoğun ilgi gösteriliyor. Birbirinden hesaplı ve indirimli ürünler Salı ve Cuma günleri BİM marketlerinde satışa çıkıyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinden ucuz ve hesaplı ürünler satın alabilirsiniz. BİM aktüel 5 Mayıs kataloğuna haberimizden ulaşabilir ve ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. BİM'de bu hafta; kadınları sevindirecek ürünler bulunuyor. Makyaj, güzellik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor. İşte, 5 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler listesi…

    5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM aktüel katalog 5 Mayıs Salı! BİM’de yarın yeni ve ucuz ürünler var! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu…
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