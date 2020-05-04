AVM, kuaför ve berberler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı belli oldu. Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför, düğün salonları, spor salonları ve kafeler gibi kapalı yerlerin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Telekonferansla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecini vatandaşlara anlatarak kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin açılacağı tarih bilgisini de vatandaşlara duyurdu.

AVM, KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" ifadelerini kullandı.