AVM, kuaför ve berberler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı belli oldu. Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför, düğün salonları, spor salonları ve kafeler gibi kapalı yerlerin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Telekonferansla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecini vatandaşlara anlatarak kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin açılacağı tarih bilgisini de vatandaşlara duyurdu.
AVM, KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" ifadelerini kullandı.
KAFELER, SPOR SALONLARI VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, spor salonları ve kahvehaneler ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Konuya dair resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA MÜJDE
İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.
20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek.
7 İL İÇİN KARARI AÇIKLADI
Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.
Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
Tek çift ticari plakalı taksi uygulamasını 15 Mayıs'ta kaldırıyoruz. Berber, kuaför, güzellik salonu 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.
MASKE AÇIKLAMASI
Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.
Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.