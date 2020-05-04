Devlet tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan 1000 TL pandemi sosyal yardımında 1. ve 2. faz ödemeleri tamamlandı ve milyonlarca aileye ödeme yapıldı. 3. faz için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu bağlamda başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Peki, 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorusu hakkında araştırmalar yoğun kazandı. Sonuçların henüz açıklanacağı tarih netlik kazanmadı. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

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