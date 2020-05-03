ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Henüz bu konuda resmi makamlar tarafından net bir açıklama yapılmadı. Hali hazırda 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar yasak! Lakin bu durumun istisnaları mevcut! Şehirler arası seyehat edebilmek için seyahat izin belgesi başvurusunda bulunup izin verilen vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek. Birinci dereceden yakınını kaybedenler, terhis olanlar gibi özel durumu olan vatandaşlar 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a izin belgesi ile giriş çıkış yapabilecek

Bunun yanı sıra gıda, ilaç vb gibi önemli ihtiyaçlar için yasak söz konusu değil. Gıda ve İlaç getiren araçların şehir giriş-çıkış engeli bulunmuyor