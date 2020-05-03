Doğu Karadeniz'de, Coronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle yabancı uyruklu işçilerin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden de üreticilerin gelememesiyle çay hasadı için işçi arayışı başladı. Rize'nin Fındıklı ilçesinde, 'Çayımız Tarlada Kalmasın' projesi ile aylık 6 bin 900 liraya varan maaşla 2 bin işçi aranıyor. 42 bin dekar çaylık alanı olan ilçede yılda 30 bin ton dolayında çay hasadı yapılıyor.
SİGORTA YAPILACAK
Verilen bilgiye göre, gençler çay toplarken 6 ay sigortalı ve maaşlı olacak. Minimum asgari ücret alınacak. Ancak günde 300 kilo çay toplanırsa 4 bin 650, 350 kilo çay toplanırsa 5 bin 750, 400 kilo çay toplanırsa aylık 6 bin 900 lira kazanç elde edilecek.
SİGORTA YAPILACAK
Verilen bilgiye göre, gençler çay toplarken 6 ay sigortalı ve maaşlı olacak. Minimum asgari ücret alınacak. Ancak günde 300 kilo çay toplanırsa 4 bin 650, 350 kilo çay toplanırsa 5 bin 750, 400 kilo çay toplanırsa aylık 6 bin 900 lira kazanç elde edilecek.