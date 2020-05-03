İŞKUR güvenlik görevlisi- sekreter-çağrı merkezi personel alımı başvurusu şartları merak ediliyor. Bu anlamda İŞKUR personel alım ilanlarına şu günlerde de tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda güvenlik görevlisi, sekreter ve çağrı merkezi personeli alımı başvuru ilanları açıklandı.