BİM 5 Mayıs aktüel kataloğu birbirinden farklı ve fırsatlı ürünlerle salı günü satışa sunulacak. Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünlerin satışa çıkarıldığı BİM aktüel fırsatları bu hafta da dikkatleri üzerine çekti. Özellikle kataloğda kadınlar için satışa sunulacak olan bakım ürünleri ve temizlik malzemeleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de Salı günü hangi indirimli ürünler satılacak? İşte BİM 5 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri listesi... Katalogta elektronik ürünlerden züccaciye ürünlerine, hırdavat ürünlerinden ev tekstili ürünlerine, çocuk oyuncaklarından su arıtma sistemine, temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine kadar tüm ürünlerde dev indirim fırsatı yer alıyor. BİM'in anlamı Birleşik Marketler A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir.
BİM 5 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?
BİM 5 Mayıs 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğunda ise; Makyaj Aynalı Taşınabilir Şarj Aleti, Impulse Kadın Deodorant, Moira Duş Jeli, L'Oreal Paris 3'ü Bir Arada Krem Şampuan, New Well Aydınlatıcı Palet 3'lü, Hydro Boost Neutrogena Yüz Temizleyici, Aqua Di Polo Parfüm Edp Kadın Erkek, Nivea Urban Skin Krem 50 ml ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte BİM haftanın indirimli aktüel ürünleri...
5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'in kuruluşu ve Cüneyd Zapsu ile ortaklığı :
Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu 1994 yıllarında BİM'i kurarken Mustafa Latif Topbaş da kurucu ortaklardan biriydi. Zapsu ailesi 2003 yılında BİM hisselerini satıp ortaklıktan çıktı. BİM'de ilk başta İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev yapan Topbaş, 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. BİM 2005'te 496 milyon dolarlık piyasa değeri ile halka açıldı. Topbaş'ın Ülker ile ortaklığı : Mustafa Latif Topbaş kızını Ülker ailesine gelin verdikten sonra iş ortaklığına da adım attı. 1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda'yı kurdu.
BİM ne demek?
BİM'in anlamı Birleşik Marketler A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.