Kafeler, spor salonları, kuaför, berber ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Resmi açıklama bekleniyor!

İçişleri Bakanlığı tarafından ülkemizde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında spor salonları, kafeler, düğün salonları, kuaför ve berberler gibi bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Vatandaşlar bu kapsamda faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan mekan ve işletmelerin ne zaman açılacağı konusunda arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kafeler, spor salonları, kuaför, berber ve kahvehaneler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

KAFELER, SPOR SALONLARI, KUAFÖR, BERBER VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Konuya dair resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağı ile ilgili Bilim Kurulu'ndan birtakım görüşler alındığına işaret ederek, "Bunlar ilgili birimlerde tartışılarak, daha sonra bu kararlar açıklanmış olacak. Özellikle bu ay boyunca birtakım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağı ile ilgili hazırlıklar tamamlanınca açıklamalar ilgililerce yapılmış olur." şeklinde konuştu.