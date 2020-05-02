Kafeler, spor salonları, kuaför, berber ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Resmi açıklama bekleniyor!

İçişleri Bakanlığı tarafından ülkemizde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında spor salonları, kafeler, düğün salonları, kuaför ve berberler gibi bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Vatandaşlar bu kapsamda faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan mekan ve işletmelerin ne zaman açılacağı konusunda arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kafeler, spor salonları, kuaför, berber ve kahvehaneler ne zaman açılacak? İşte detaylar...
KAFELER, SPOR SALONLARI, KUAFÖR, BERBER VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Konuya dair resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağı ile ilgili Bilim Kurulu'ndan birtakım görüşler alındığına işaret ederek, "Bunlar ilgili birimlerde tartışılarak, daha sonra bu kararlar açıklanmış olacak. Özellikle bu ay boyunca birtakım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağı ile ilgili hazırlıklar tamamlanınca açıklamalar ilgililerce yapılmış olur." şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI ADIM ADIM NORMALLEŞME TAKVİMİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında; bakanlıklar, Diyanet, YÖK gibi kuruluşlardan hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda atılacak adımlar ele alınıyor.
Bayram sonrası normalleşmenin, "yüzde 100 normalleşme" olmayacağına dikkat çekiliyor. Aşı ortaya çıkana kadar hayat tamamen normale dönemeyecek, bu nedenle kademeli bir geçiş dönemi söz konusu olacak.
İLK AŞAMA AVM
İlk aşamada AVM'lerde bulunan mağazaların mayıs ortasında açılmaya başlayabileceği ancak AVM'lerdeki restoran ve çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı kararıyla açılabilecek.
RESTORAN VE BARLAR
AVM dışındaki restoranlar ve barların da oturma düzeni güncellenerek açılabileceği ancak disko ve benzeri konser alanı içeren mekanların ise bir süre daha açılmayacağı belirtiliyor.
SPOR MERKEZLERİ
Spor merkezlerinin de yaz sonuna kadar kapalı kalmasının beklendiği belirtildi.
KONSER, TİYATRO
Yaz aylarında belediyeler ve yerel yönetimler tarafından organize edilen konser, tiyatro ve benzeri toplu etkinliklere de izin verilmeyecek.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,
hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.