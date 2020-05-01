Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.05.2020 09:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2020 09:28
    ABONE OL

    'tan 5 Mayıs'a kadar üretimi durdurma kararı

    Koronavirüs salgınının akaryakıt piyasası üzerine olumsuz etkisi nedeniyle , İzmir'deki rafinerisinde üretimi 5 Mayıs'a kadar durdurma kararı aldı.

    Dev şirketten flaş karar! 5 Mayıs'a kadar...

    , İzmir'deki rafinerisinde üretimi 5 Mayıs'ta durduracak. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgının akaryakıt ürünleri talebi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 5 Mayıs tarihinde üretime ara verilecek. Açıklamada üretimin 1 Temmuz'da başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

    TÜPRAŞ'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
    *20 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrultusunda 2020 yılı için üretim miktarı beklentimizi aşağı yönlü revize ettiğimizi kamuya duyurmuştuk.

    *Bu çerçevede, iç ve dış piyasalarda devam eden genel ticari faaliyetlerin aksaması ve buna bağlı talepte meydana gelen azalış nedeniyle, İzmir Rafinerisinde üretimimiz geçici süreliğine kademeli olarak durdurulacaktır.

    *Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

    Haberler Ekonomi TÜPRAŞ'tan 5 Mayıs'a kadar üretimi durdurma kararı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri