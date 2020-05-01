ŞOK marketler zincirinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün şubelerde geçerli olmak üzere 2-3-4-5 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ürünleri belli oldu. İşte ŞOK marketlerden satın alabileceğiniz ürünlerin ve fiyatlarının listesi sayfamızda yer almaktadır. ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta onlarca ürün firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunuldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ev, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğda yer alan özellikle mutfak ve ev ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte indirimli ürünler listesi...