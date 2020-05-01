ŞOK marketler zincirinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün şubelerde geçerli olmak üzere 2-3-4-5 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ürünleri belli oldu. İşte ŞOK marketlerden satın alabileceğiniz ürünlerin ve fiyatlarının listesi sayfamızda yer almaktadır. ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta onlarca ürün firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunuldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ev, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğda yer alan özellikle mutfak ve ev ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte indirimli ürünler listesi...
ŞOK market 1-2-3-4-5 Mayıs aktüel ürünler
Ayakkabılık 139 TL
Erkek – Kadın Ayakkabı Kutusu 7,50 TL
Slazenger Kadın/Erkek Spor Eşofman Takım 119,90 TL
Slazenger Kadın/Erkek Spor Ayakkabı 79,90 TL
Kadın Spor Tayt 39,95 TL
Umbro Erkek / Kadın Spor Çorap 3'lü 9,99 TL
Exuma Erkek T-Shirt Çeşitleri 24,95 TL
DoReMi Sporcu Büstiyer 24,95 TL
Spor Havlusu 7,99 TL
Silindir Spor Çanta 34,95 TL
Kız / Erkek Çocuk Pijama Takımı 29,95 TL
Chantale Erkek Çocuk Desenli Boxer 2'li 15,95 TL
GoKidy Oyuncak Meyve Kesme Tahtası 17,95 TL
SuperFresh Pizza King 780 gr 11 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Dove Yoğun Onarıcı Şampuan 400 ml 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Finish Quantum Tablet 72'li 64,95 TL
Pril Bulaşık Sıvısı 4 Kg 17,90 TL
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Şok Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok Marketlerde öğle molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.
ŞOK MARKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Şok merkez binası Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunuyor. Şok merkez şubeye 0850 221 11 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 576 33 00 Müşteri İletişim Merkezi numarasıyla erişebilirsiniz.
ŞOK MARKET İNDİRİM GÜNÜ HANGİ GÜN?
Şok Marketler Zinciri, her hafta hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda indirimli fırsatlarıyla müşterilerini bekliyor. Şok Marketler her hafta çarşamba günleri hazırlanan aktüel kataloglarında birbirinden özel ürünleri çok özel fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuyor.