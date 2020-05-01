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    • Ekonomi
    • 01.05.2020 Gazete
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    Merkez tahminini düşürdü

    Merkez Bankası, yüzde 8.2 olan yıl sonu tahminini yüzde 7.4'e çekti. Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Başkanı , "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 7.4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir" dedi.

    Merkez enflasyon tahminini düş
    Merkez Bankası, yüzde 8.2 olan yıl sonu tahminini yüzde 7.4'e çekti. Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 7.4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir" dedi.

    Uysal, şunları söyledi:

    Enflasyondaki düşüşün Temmuz'dan itibaren hızlanacağını öngörüyoruz.
    ● (Swap) İlişkilerimizin güçlü olduğu bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Somut neticeler ortaya çıktıkça paylaşacağız.
    IMF ile kaynak ya da swap girişimimiz yok.
    ● Önümüzdeki dönemde parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz.

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