Merkez Bankası, yüzde 8.2 olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7.4'e çekti. Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 7.4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir" dedi.
Uysal, şunları söyledi:
● Enflasyondaki düşüşün Temmuz'dan itibaren hızlanacağını öngörüyoruz.
● (Swap) İlişkilerimizin güçlü olduğu merkez bankalarıyla bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Somut neticeler ortaya çıktıkça paylaşacağız.
● IMF ile kaynak ya da swap girişimimiz yok.
● Önümüzdeki dönemde parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz.
Uysal, şunları söyledi:
● Enflasyondaki düşüşün Temmuz'dan itibaren hızlanacağını öngörüyoruz.
● (Swap) İlişkilerimizin güçlü olduğu merkez bankalarıyla bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Somut neticeler ortaya çıktıkça paylaşacağız.
● IMF ile kaynak ya da swap girişimimiz yok.
● Önümüzdeki dönemde parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz.