Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak? Milyonlar o tarihi merak ediyor!

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför, düğün salonları, spor salonları ve kafeler gibi kapalı yerlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş arama motorlarında büyük bir merakla "Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
KAFELER, KUAFÖR, BERBER VE DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Konuya dair resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,
hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu,SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.