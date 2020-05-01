Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak? Milyonlar o tarihi merak ediyor!

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför, düğün salonları, spor salonları ve kafeler gibi kapalı yerlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş arama motorlarında büyük bir merakla "Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

KAFELER, KUAFÖR, BERBER VE DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Konuya dair resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.