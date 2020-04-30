WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi nasıl alınır? Sosyal medya devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2 yıl önce Hindistan'da mobil ödeme özelliğini test eden WhatsApp bu proje kapsamında ülkede yeni bir başvuru gerçekleştirdi. TechCrunch'ta yer alan habere göre WhatsApp kullanıcılarına kredi verebilmesine imkan tanıyan özelliği denemeye hazırlanıyor. Peki, WhatsApp kredi nasıl alınır? İşte detaylar…

WHATSAPP KREDİ NASIL ALINIR?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bu sefer oldukça ilginç bir özellik ile gündemde. 2 yıl önce Hindistan'da mobil ödeme özelliğini test eden WhatsApp bu proje kapsamında ülkede yeni bir başvuru gerçekleştirdi.