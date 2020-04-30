WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi nasıl alınır? Sosyal medya devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2 yıl önce Hindistan'da mobil ödeme özelliğini test eden WhatsApp bu proje kapsamında ülkede yeni bir başvuru gerçekleştirdi. TechCrunch'ta yer alan habere göre WhatsApp kullanıcılarına kredi verebilmesine imkan tanıyan özelliği denemeye hazırlanıyor. Peki, WhatsApp kredi nasıl alınır? İşte detaylar…
WHATSAPP KREDİ NASIL ALINIR?
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bu sefer oldukça ilginç bir özellik ile gündemde. 2 yıl önce Hindistan'da mobil ödeme özelliğini test eden WhatsApp bu proje kapsamında ülkede yeni bir başvuru gerçekleştirdi.
TechCrunch'ta yer alan habere göre WhatsApp kullanıcılarına kredi verebilmesine imkan tanıyan özelliği denemeye hazırlanıyor. Zira WhastApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook bu özellik için Hindistan'daki yetkililere gerekli başvuruları yapmış durumda.
Henüz fizibilite aşamasında olduğu belirtilen projenin hayata geçmesi durumunda ilk olarak Hindistan'da kullanıma sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ancak WhatsApp'ı mobil kredi verme özelliğinden kimlerin hangi koşullarda yararlanabileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Aynı habere göre WhatsApp söz konusu projeye Nisan ayının ilk günlerinde başladı.
YENİ ÖZELLİKLER GELDİ
WhatsApp, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sesli ve görüntülü grup görüşmelere katılan kişilerin sayısının 2 katına çıkarıldığını, programı yenileyen kullanıcıların bundan böyle 8 kişiye kadar grup görüşmelere katılabileceklerini duyurdu.
WhatsApp'ın kendi blogunda yaptığı duyuruya göre Kovid-19 salgını nedeniyle sesli ve görüntülü grup görüşmelere katılan kişilerin sayısı 2 katına çıkarıldı, programı yenileyen kullanıcılar bundan böyle 8 kişiye kadar grup görüşmelere katılabilecek.
Daha önce bu işlevin sadece test sürümlerinde olduğu belirtilen açıklamada, yeni işlevin aktif hale gelmesi için uygulamanın yeniden yüklenmesinin yeterli olacağı ifade edildi.
Katılımcı ekleme sürecindeyse değişikliğe gidilmedi, yeni grup çağrısı oluşturma tuşuna tıkladıktan sonra görüşmenin formatının (sesli ya da görüntülü) seçilmesi ve gerekli kullanıcıların eklenmesi gerekiyor.
Grup görüşmelerin katılımcılarını çoğaltma gerekliliğini Kovid-19 pandemisi ile gerekçelendiren WhatsApp tasarımcıları, "Pandemi nedeniyle çoğumuz dostlarından ve ailelerinden uzak kaldı. Bu nedenle dünyanın dört bir ucunda insanlar WhatsApp'taki sesli ve görüntülü grup görüşmelerini daha sık kullanmaya başladı" açıklamasında bulundu.