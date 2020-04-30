Perakende için Covid-19 rehberi

Coronavirüs nedeniyle insanlar evlerine çekilirken, tüketim alışkanlıkları da değişti. KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, büyük ve hızlı bir dönüşüme giren perakende sektörü için 5 öneride bulundu:
● TALEPTEKİ DALGALANMALARI YÖNETİN: Bazı perakendeciler talepte düşüş yaşarken, diğer kısım tüketicilerin kanal değiştirmesiyle ciddi talep patlamasıyla karşı karşıya. Talebi tahmin etmek ve yönetmek çok önemli hale geldi.
● NAKİT AKIŞINI DESTEKLEYİN: Perakendecilerin mevcut ve öngörülen likidite profillerini incelemesi çok önemli. Ayrıca, işletme sermayesi dinamiklerindeki değişimleri ve kısa vadedeki nakit akışı tahminlerini değerlendirmeleri gerekiyor.
● ÇALIŞANLARI KORUYUN: Perakendeciler çalışanların güvenliğini sağlarken, farklı senaryolarda iş gücünün nasıl korunabileceğine odaklanmalı.
● UZUN VADEDE TEDARİK ZİNCİRİ PLANLAMASI YAPIN: Talep iyileştikçe, farklı coğrafyalarda ve alt sektörlerde tedarik sıkıntıları yaşanacağını öngörüyoruz. Perakendecilerin bu konuda risk değerlendirmesi yapması önem taşıyor.
● MÜŞTERİLERLE İLETİŞİMDE OLUN: Müşteri deneyiminin orta vadede nasıl iyileştirilebileceğine yönelik planlar oluşturmalı.
● TALEPTEKİ DALGALANMALARI YÖNETİN: Bazı perakendeciler talepte düşüş yaşarken, diğer kısım tüketicilerin kanal değiştirmesiyle ciddi talep patlamasıyla karşı karşıya. Talebi tahmin etmek ve yönetmek çok önemli hale geldi.
● NAKİT AKIŞINI DESTEKLEYİN: Perakendecilerin mevcut ve öngörülen likidite profillerini incelemesi çok önemli. Ayrıca, işletme sermayesi dinamiklerindeki değişimleri ve kısa vadedeki nakit akışı tahminlerini değerlendirmeleri gerekiyor.
● ÇALIŞANLARI KORUYUN: Perakendeciler çalışanların güvenliğini sağlarken, farklı senaryolarda iş gücünün nasıl korunabileceğine odaklanmalı.
● UZUN VADEDE TEDARİK ZİNCİRİ PLANLAMASI YAPIN: Talep iyileştikçe, farklı coğrafyalarda ve alt sektörlerde tedarik sıkıntıları yaşanacağını öngörüyoruz. Perakendecilerin bu konuda risk değerlendirmesi yapması önem taşıyor.
● MÜŞTERİLERLE İLETİŞİMDE OLUN: Müşteri deneyiminin orta vadede nasıl iyileştirilebileceğine yönelik planlar oluşturmalı.