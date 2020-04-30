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    • Ekonomi
    • 30.04.2020 Gazete
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    Perakende için Covid-19 rehberi

    Coronavirüs nedeniyle insanlar evlerine çekilirken, tüketim alışkanlıkları da değişti. KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, büyük ve hızlı bir dönüşüme giren için 5 öneride bulundu.

    Perakende için Covid-19 rehberi
    Coronavirüs nedeniyle insanlar evlerine çekilirken, tüketim alışkanlıkları da değişti. KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, büyük ve hızlı bir dönüşüme giren için 5 öneride bulundu:

    TALEPTEKİ DALGALANMALARI YÖNETİN: Bazı perakendeciler talepte düşüş yaşarken, diğer kısım tüketicilerin kanal değiştirmesiyle ciddi talep patlamasıyla karşı karşıya. Talebi tahmin etmek ve yönetmek çok önemli hale geldi.

    ● NAKİT AKIŞINI DESTEKLEYİN: Perakendecilerin mevcut ve öngörülen likidite profillerini incelemesi çok önemli. Ayrıca, işletme sermayesi dinamiklerindeki değişimleri ve kısa vadedeki nakit akışı tahminlerini değerlendirmeleri gerekiyor.

    ● ÇALIŞANLARI KORUYUN: Perakendeciler çalışanların güvenliğini sağlarken, farklı senaryolarda iş gücünün nasıl korunabileceğine odaklanmalı.

    ● UZUN VADEDE TEDARİK ZİNCİRİ PLANLAMASI YAPIN: Talep iyileştikçe, farklı coğrafyalarda ve alt sektörlerde tedarik sıkıntıları yaşanacağını öngörüyoruz. Perakendecilerin bu konuda risk değerlendirmesi yapması önem taşıyor.

    ● MÜŞTERİLERLE İLETİŞİMDE OLUN: Müşteri deneyiminin orta vadede nasıl iyileştirilebileceğine yönelik planlar oluşturmalı.

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