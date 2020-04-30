Kuaförlere yeni model! "Önlemleri alalım, günde 5-8 kişiye hizmet verelim..."

hayatında normalleşmeye hazırlanılırken, Coronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan işyerleri için sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor.öncelikle açılabilecek işyerlerinin listesinin Cumhurbaşkanlığı'na iletildiğini belirterek, "Gerekli tedbirleri alarak işyerini birinci fazda açabilecek lokanta, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnafımıza ait meslekleri belirledik" dedi.İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanıda "Kuaförler işe başlamak istiyor. Önlem alınarak günde 5 ya da 8 kişiye servis yapılabilir" diye konuştu.