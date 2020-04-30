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    • Ekonomi
    • 30.04.2020 Gazete
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    Kuaförlere yeni model! "Önlemleri alalım, günde 5-8 kişiye hizmet verelim..."

    İş hayatında normalleşmeye hazırlanılırken, Coronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan işyerleri için sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor. Kuaför, kasap gibi işyerlerinin açılmasını isterken; kuaförlerden de formül önerisi geldi: Önlemleri alalım, günde 5-8 kişiye hizmet verelim

    Kuaförlere yeni model
    İş hayatında normalleşmeye hazırlanılırken, Coronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan işyerleri için sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, öncelikle açılabilecek işyerlerinin listesinin Cumhurbaşkanlığı'na iletildiğini belirterek, "Gerekli tedbirleri alarak işyerini birinci fazda açabilecek lokanta, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnafımıza ait meslekleri belirledik" dedi.

    İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Haydar Alkoç da "Kuaförler işe başlamak istiyor. Önlem alınarak günde 5 ya da 8 kişiye servis yapılabilir" diye konuştu.
    Haberler Ekonomi Kuaförlere yeni model! "Önlemleri alalım, günde 5-8 kişiye hizmet verelim..."
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