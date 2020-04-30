Dolardan kaçış başladı! Türk Lirasına yatırım fırsatı çok

Salgın belirsizliğiyle dolar tüm dünyada yükseldi. İçerideki malum kesim elini ovuşturuyor. Ancak verilere göre, doların arttığı dönemde Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) düşüyor. DTH, 10 Mart-24 Nisan arasında 9.5 milyar dolar azaldı. Yani dolardan kaçış başladı. Neden mi?



1- TL KARŞISINDA YÜKSELİŞ % 17

Yılbaşında kimsenin öngörmediği salgın belirsizliğiyle, dolar gelişen ülke kurlarının tamamına karşı yükseldi. Ancak ona rağmen TL'ye yansıma yüzde 17'yle sınırlı kaldı. Şimdi Türkiye salgın sonrası normalleşmeye çok yakın. Bunu uluslararası kuruluşlar da söylüyor. Dolayısıyla ilerleyen günler küresel piyasa fiyatlamalarında Türkiye'nin pozitif ayrışmasını güçlendirebilir. Türkiye'de sanayi firmaları da birer birer üretime dönüyor. Tüm bunlar dövizden TL'ye geçiş için mevcut seviyelerin 2020'nin son fırsatı olabileceğine işaret ediyor.