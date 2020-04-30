PETROL İTHALATI ŞUBATTA AZALDI

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 3 milyon 2 bin 130 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 0,7 düşerek 2 milyon 326 bin 705 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 963 bin 24 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 694 bin 197 tonla Rusya, 207 bin 437 tonla Kazakistan izledi.

Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 34 azalarak 553 bin 810 tona geriledi. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 3 milyon 2 bin 130 ton olarak gerçekleşti.