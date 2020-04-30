Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme daha yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 9 kuruş indirim yapıldı. Bu kapsamda araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki, 30 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte detaylar...
BENZİNDE ZAM BEKLENTİSİ
Benzinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapılması planlanıyor. Zam pompa fiyatına yansıyacak.
Motorinde ise bugün zam beklentisi yok. Zam gelmesi durumunda bir litre benzinin fiyatı İstanbul'da 5,19 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 5,35 TL'den satılacak. Fiyatlar, akaryakıt bayileri, şehirler ve ilçeler arsında farklılık gösterebiliyor.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Buna göre, başkent Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,12 liradan 5,03 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,20 liraya inecek.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Son olarak Ankara'da ortalama 5,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,86 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 4,78 liraya, İzmir'de 5,30 liradan 4,89 liraya indi.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
Petrol fiyatlarında, büyük talep daralmasına karşın üretimin sürmesi nedeniyle ortaya çıkan "stoklama kapasitesi" sorunu nedeniyle düşüş sürüyor.
Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların hafiflemesine bağlı olarak hisse senedi borsalarındaki yükselişin etkisiyle altın fiyatları da hafif düştü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs'ta başlayacak.
Rystad Energy'de petrol piyasalarından sorumlu Bjornar Tonhaugen, "Piyasa, depolama sorununun sürdüğünü ve böyle giderse birkaç hafta içinde kapasitenin tamamen dolacağını biliyor" dedi ve bu nedenle fiyatların düşmeye devam ettiğini vurguladı.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8.66 düşüşle 23.00 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 25.47 düşüşle 12.67 dolara indi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.90 düşüşle 15.11 dolar,
- altın, yüzde 0.93 düşüşle 1,711.84 dolar,
- bakır, yüzde 0.27 artışla 5,188.00 dolar,
- platin, yüzde 1.44 düşüşle 756.36 dolar,
- paladyum yüzde 3.19 düşüşle 1,955.82 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 385 lira, çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2,526 liradan satıldı.
PETROL İTHALATI ŞUBATTA AZALDI
Türkiye'nin toplam petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 3 milyon 2 bin 130 tona geriledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 0,7 düşerek 2 milyon 326 bin 705 ton oldu.
Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 963 bin 24 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 694 bin 197 tonla Rusya, 207 bin 437 tonla Kazakistan izledi.
Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 34 azalarak 553 bin 810 tona geriledi. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.
Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 3 milyon 2 bin 130 ton olarak gerçekleşti.
PETROL İHRACATI
Havacılık yakıtları ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artarak 322 bin 710 tona çıktı. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 81,9 azalışla 54 bin 35 tona geriledi.
Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 33,2 artışla 171 bin 831 tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 38 azalışla 146 bin 13 tona düştü.
Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 30 azalarak 784 bin 97 ton oldu.
RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 46,3 artışla 1 milyon 241 bin 900 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 13,2 azalarak 373 bin 678 tona geriledi. Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 3,3 azalışla 402 bin 41 tona geriledi. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 86,3 düştü ve 47 bin 214 ton olarak kayıtlara geçti.
Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 2 milyon 679 bin 34 tona yükseldi.
PETROL ÜRÜNÜ SATIŞLARI
Bu dönemde motorin türleri satışı yüzde 5,7 artışla 1 milyon 765 bin 875 tona, benzin türleri satışı da yüzde 8 artışla 177 bin 710 tona çıktı.
Böylece şubatta Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte toplam petrol ürünü satışları yüzde 3,6 artarak 2 milyon 93 bin 172 tona çıktı.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BENZİN ÖZELLİKLERİ
Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıttır.
150 °C'a kadar ham benzin,
150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,
250-350 °C'a kadar dizel yakıtı,
350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.
Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.