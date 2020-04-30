Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Ülke genelinde Koronavirüs salgınıyla mücadele sıkı tedbirlerle devam ediliyor. Bu tedbirlerin en önemlileri arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Hafta sonlarında başlatılan sokağa çıkma yasağı uygulamaları son iki haftadır resmi tatillerle birleşiyor. Ramazan Bayramı ile birlikte Türkiye'de normalleşmenin başlayacağına işaret ediliyor. Peki, bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
BAYRAMDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün köşesinde koronavirüs ile ilgili Ramazan Bayramı sürecinde neler olabileceğine dair ipuçları verdi.
İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:
Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?
Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.
Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?
Ramazan Bayramı'nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?
Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı'nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı devletler tarafından olağanüstü durumlarda vatandaşların sokağa çıkma özgürlüklerinin kısmen veya belirli süre içerisinde tamamen ellerinden alınmasıdır. Bu kararın devlet tarafından verilebilmesi için öncelikle olağanüstü bir hal olması ve devletin bu yönde çalışmalarını aktarması gerekir. Sokağa çıkma yasağı kararı iki durumda alınabilir. Birincisi olağanüstü hal şartlarıdır. İkincisi ise Temel Hak ve Hürriyetlerin kısıtlanması durumlarıdır.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI NE KADAR?
* Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.