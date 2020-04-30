Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Ülke genelinde Koronavirüs salgınıyla mücadele sıkı tedbirlerle devam ediliyor. Bu tedbirlerin en önemlileri arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Hafta sonlarında başlatılan sokağa çıkma yasağı uygulamaları son iki haftadır resmi tatillerle birleşiyor. Ramazan Bayramı ile birlikte Türkiye'de normalleşmenin başlayacağına işaret ediliyor. Peki, bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün köşesinde koronavirüs ile ilgili Ramazan Bayramı sürecinde neler olabileceğine dair ipuçları verdi.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.