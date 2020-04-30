Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama işlemi başvuru yapanlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere üç kamu bankası tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin liraya kadar kredi verilecek. Bu kapsamda başvuru işlemlerini tamamlayanlar başvuru sonuçlarını ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı. Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgi veriyor. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Aynı zamanda kredi için başvuru yapanlar müşteri hizmetlerinde kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi veriyor.
SONUÇLANMAYA BAŞLADI
Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgiler cep telefonlarına iletiliyor. Kamu bankalarınca yapılan değerlendirmenin tamamlanması ile birlikte başvuruda bulunan kişilere kısa mesajlar yollanıyor. Normal kredi sürecinden farklı bir süreç işleten kamu bankaları çalışanları süreci kısaltmak, tüm kredilere yanıt vermek için bugüne kadar hiç olmadığı şekilde büyük bir özveri ile çalışıyor. Müşteri hizmetlerine ulaşmak imkansızlaşabiliyor ama yoğunluk ortada.
Kredi için 3 kamu bankasına başvuru yapanlar müşteri hizmetlerinde kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi almak istiyor, yaşanan yoğunlukların aşılması ile kredi durumu hakkında bilgi edinilebiliyor.
ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu
Ziraat Bankası'nın kurumlar internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı bilgileri isteniyor. Bu bilgiler girilip SMS ile gelen kod girildiği takdirde başvuru başarıyla gerçekleşmiş oluyor.
Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu
Vakıbank'ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak büyük harflerle DESTEK TC KİMLİK NUMARASI ve HANEGELİRİ yazıp 5724'e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş gerçekleşiyor. Öte yandan Vakıfbank kurumsal web sitesinden de başvuru yapılabiliyor. Gerekli alanlar doldurulduktan ve SMS doğrulama kodu girildikten sonra başvuru tamamlanmış oluyor.
Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu
Halkbank'ın kurumsal web sitesine girildikten sonra TC kimlik numarası, cep telefonu bilgisi ve doğum tarihi alanları doldurulduktan ve SMS doğrulama kodu girilmesi gerekiyor. Diğer alanlar da doldurulduktan sonra başvuru tamamlanıyor.
Destek kredisi detayları
Kullanılacak krediler 6 ay geri ödemesiz olacak. 6'ıncı aydan sonra ödemeler yapılmaya başlanacak. Kredinin faiz oranı ise 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti ise 50 lira olarak belirlendi. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.
Kredilerin aylık ve geri ödeme rakamları ne kadar?
5.000 TL kredi: İlk 6 ay ödeme yok. Ardından 30 aylık ödeme planı için her ay 188 lira ödenecek. Toplam geri ödeme ise: 5.640 TL
7.500 TL kredi: İlk 6 ay ödeme yok. Ardından 30 aylık ödeme planı için her ay 282 lira ödenecek. Toplam geri ödeme ise: 8.460 TL
10.000 TL kredi: İlk 6 ay ödeme yok. Ardından 30 aylık ödeme planı için her ay 376 lira ödenecek. Toplam geri ödeme ise: 11.280 TL