DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı. Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgi veriyor. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Aynı zamanda kredi için başvuru yapanlar müşteri hizmetlerinde kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi veriyor.

SONUÇLANMAYA BAŞLADI

Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgiler cep telefonlarına iletiliyor. Kamu bankalarınca yapılan değerlendirmenin tamamlanması ile birlikte başvuruda bulunan kişilere kısa mesajlar yollanıyor. Normal kredi sürecinden farklı bir süreç işleten kamu bankaları çalışanları süreci kısaltmak, tüm kredilere yanıt vermek için bugüne kadar hiç olmadığı şekilde büyük bir özveri ile çalışıyor. Müşteri hizmetlerine ulaşmak imkansızlaşabiliyor ama yoğunluk ortada.

Kredi için 3 kamu bankasına başvuru yapanlar müşteri hizmetlerinde kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi almak istiyor, yaşanan yoğunlukların aşılması ile kredi durumu hakkında bilgi edinilebiliyor.