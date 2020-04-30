REKOR BAŞVURU GELDİ

Berat Albayrak yaptığı açıklamada 1 milyon yazılımcıya rekor başvuru olduğunu söyledi. Şimdiye kadar 451 bin kişi başvuru yaptı. Açıklama şu şekilde:

"1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek."