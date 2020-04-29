Yeni 10 TL nasıl olacak sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. TCMB'den yapılan açıklamada, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 lira banknotların 4 Mayıs 2020'den itibaren tedavüle verileceği ifade edildi. Peki, Yeni 10 TL'lik banknotlar ne zaman kullanılacak? İşte detaylar...
YENİ 10 TL NASIL OLACAK?
TCMB'den yapılan açıklamada, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 lira banknotların 4 Mayıs 2020'den itibaren tedavüle verileceği belirtildi.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 lira banknotlara kıyasla IV. tertip 10 lira banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, I., II., III. ve IV. tertip banknotların birlikte tedavül edeceği, IV. tertip 100 lira banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağı bildirildi.
YENİ 10 TL'LİK BANKNOTLAR NE ZAMAN KULLANILACAK?
Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
"1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 TL banknotlar 04 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır.
I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."