Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele aralıksız devam ederken bunu fırsata çevirmeye kalkan fırsatçılar da boş durmuyor. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve Ramazan aynın gelmesi vatandaşın gıdaya olan talebini artırınca marketler fiyatlara bir anda 'virüs' zammı yaptı.

FİYATI 2'YE KATLADILAR ÇÜRÜK ÜRÜNLERİ PAKETLEDİLER

Koronavirüs salgınını fırsata çevirme derdine düşen marketler fiyatları 2 katına çıkardı özellikle manav bölümünde 5 TL'lin altına ürün bulmak imkansız hale geldi. Öyle ki halde 4 lira olan domates marketlere 10 TL'ye, 2 lira olan salatalık 6 liraya, 4 lira olan biber 13 TL'ye, 7 TL olan yerli muz 15 TL'ye, halde en yüksek 8 TL'ye satılan çilek ise 15 TL'ye kadar satılmaya başlandı. Hatta bazı marketlerde çileğin fiyatı 20 TL'ye kadar çıktı. Bununla da yetinmeyen bazı marketler 'Seç-Al'ın yasaklanmasını da fırsat bilerek çürük ürünleri paketleyerek fahiş fiyatlara vatandaşa sattı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Havaların ısınması ile fiyatlarda düşüş beklediklerini dile getiren vatandaşlar ise 'Mecbur alacağız diye marketler virüs fırsatçılığı yapıyor' diyerek tepkilerini gösterdi.

ZAMMI GİZLEMEK İÇİN MARKETLERİN YENİ OYUNU

Haber7'de yer alan habere göre, fırsatçılığının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı tarafından meyve-sebze satışlarında künye yazma zorunluğuna karşıda yeni bir yöntem geliştiren marketler künyede ürünü 4 TL'den alındığı bildirilirken, işletme ve mağaza giderlerini yüksek yazarak zammı gizliyor.

BAKANDAN NET UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele döneminde fırsatçılık yapanlara yönelik "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." dedi.