İŞKUR IBAN kaydetme! İŞKUR IBAN kayıt nasıl yapılır? İŞKUR IBAN kayıt ve güncelleme sayfası!

İŞKUR IBAN kaydetme sayfası! İŞKUR IBAN kayıt nasıl yapılır? İŞKUR IBAN kayıt ve güncelleme ekranı yoğun şekilde araştırılıyor. Mayıs ayı işsizlik ödenekleri yatırılmaya başlandı. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği almak için İŞKUR sisteminde kayıtlı bir IBAN numarasına sahip olmanız gerekiyor. Bu nedenle İŞKUR IBAN kaydetme ve İŞKUR IBAN güncelleme ekranı araştırılıyor. Haberimizden adım adım İŞKUR IBAN kaydetme işlemini nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

IBAN GÜNCELLEME

İŞKUR'un e-şube sayfası olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapıldıktan sonra karşınıza çıkan "IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." sekmesine tıklayın. Akabinde karşınıza çıkan ekranda bilgilendirmeler ve en altta ise IBAN kutusu yer alıyor. Beyan bilgilendirmelerini okuyup "Yukarıdaki metni okudum kabul ettim." onay kutusunu işaretledikten sonra IBAN bilgilerinizi kaydedebilirsiniz.