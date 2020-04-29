İŞKUR IBAN kaydetme! İŞKUR IBAN kayıt nasıl yapılır? İŞKUR IBAN kayıt ve güncelleme sayfası!

İŞKUR IBAN kaydetme sayfası! İŞKUR IBAN kayıt nasıl yapılır? İŞKUR IBAN kayıt ve güncelleme ekranı yoğun şekilde araştırılıyor. Mayıs ayı işsizlik ödenekleri yatırılmaya başlandı. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği almak için İŞKUR sisteminde kayıtlı bir IBAN numarasına sahip olmanız gerekiyor. Bu nedenle İŞKUR IBAN kaydetme ve İŞKUR IBAN güncelleme ekranı araştırılıyor. Haberimizden adım adım İŞKUR IBAN kaydetme işlemini nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.
IBAN GÜNCELLEME
İŞKUR'un e-şube sayfası olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapıldıktan sonra karşınıza çıkan "IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." sekmesine tıklayın. Akabinde karşınıza çıkan ekranda bilgilendirmeler ve en altta ise IBAN kutusu yer alıyor. Beyan bilgilendirmelerini okuyup "Yukarıdaki metni okudum kabul ettim." onay kutusunu işaretledikten sonra IBAN bilgilerinizi kaydedebilirsiniz.
Duyuru şu şekilde:
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda kırmızı ile belirtilen kısma tıklayın ve İBAN bilgilerinizi güncelleyin.
PTT Kart sahibiyseniz ödemeniz bu hesaba yapılacaktır.
PTT Kart hesabınız yoksa kendi adınıza açılmış banka hesabınıza ait IBAN numarasını bildirmeniz halinde ödemeniz bu hesaba yapılacaktır.
Kimlik bilgileriniz ile IBAN numaranızın uyuşmadığı durumlarda ödemeniz PTT şubelerinden yapılabilecektir.
Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasını kaydediniz.
Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasına ödeme yapılır.
IBAN 26 karakterden oluşmalıdır.
IBAN 'TR' ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez.
IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve 'IBAN Kaydet' düğmesine basınız.
IBAN silmek için 'IBAN Sil' düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN'ınız silinir.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkarılan işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Buna göre, 3 ay boyunca 1.170 TL destek sağlanacak. 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.
447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları henüz belli olmadı. Yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.
Başvuru şartları konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?
Ücretsiz izin maaş desteği 3 ay olacak. Başkan Erdoğan ücretsiz izin maaş desteğinin süresini 6 aya kadar uzatabilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREYE YATAR?
Kısa çalışma ödeneğinin, işsizlik maaşında olduğu gibi PTT'den kimlik beyanı ile teslim alınabileceği bekleniyor. Ayrıca PTT'ye gitmeden internet üzerinden beyan edilen İBAN bilgilerine ödeme yatırılabiliyor. Sonuçlar çalışanların İŞKUR ekranına girilmeye başlandı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kısa çalışma ödeneği için belirlenen bir son başvuru tarihi bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Selçuk, başvuruların bu dönemde istenilen zamanda yapılabileceğini, son güne kadar başvuruların alınmaya devam edileceğini açıkladı.
KISA ÇALIŞMA UYGULANABİLMESİ İÇİN NE GEREKLİ?
İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmekteydi. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğinde işlemlerin hızlı yapılabilmesi için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini açıkladı.