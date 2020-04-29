İhtiyaç sahibine elektrik desteği: Faturalar devletten

İhtiyaç sahipleri için 43 farklı sosyal yardım programı uygulayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'elektrik tüketim desteği' ile 1 milyon 515 bin 47 haneye destek verdi. Mart 2019'da başlatılan uygulamayla düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri bakanlık tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda ailede bulunan kişi sayısına göre 53 ila 106 lira destek veriliyor. Bakanlık, düzenli sosyal yardım alan vatandaşlar için uygulanan program dahilinde 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 lira), 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,2 lira), 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 lira), 5 veya daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat (106,53 lira) elektrik tüketim desteği sunuyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de 4 olan sosyal yardım programı sayısının 2020 itibarıyla 43'e çıkarıldığını belirterek, "Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor. 'Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardım Programı' kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık" dedi.