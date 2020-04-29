BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,

Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

ÇOBAN DESTEK ŞARTLARI NELERDİR?

Çoban istihdam ve sürü yöneticisi desteği 250 ve üzerinde küçükbaş koyun ve keçi hayvanı olanlara verilmektedir. Şartlar şunlardır;Çobanın hayvan çiftliğinde çalışıyor olması şartı vardır.Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin başvuru süresi içinde TÜRKVET'te yapılan kontrollerde en az 250 baş anaç küçükbaş hayvanının bulunması gerekir.Çobana ait o yıl içindeki SGK primleri, SGK tescili olan çiftlik üzerinden kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile işletme sahibi veya çoban tarafından yatırılma geçmişi olması gerekir. Çobanların, sürü yetiştiriciliği eğitimi almış ve sertifikalarının olması gerekir.