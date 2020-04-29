Altın fiyatları için kritik uyarı! Altın yükselecek mi, düşecek mi? – 29 Nisan altın fiyatları ne kadar?

29 NİSAN ALTIN FİYATLARI

Altın güne yükselişle başlarken, gram altının fiyatı saat 09:30 itibariyle 384 TL olarak görülüyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Bir süredir fiyat artışı devam eden altında yükseliş durdurulamazken, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 4 gün boyunca da altının fiyatı yukarı doğru tırmanmaya devam etti. Son iki günde ise düşüşe geçti. Denizli'deki kuyumcu esnafı korona salgının devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret etti.

Altın geçmiş dönemlerde olduğu gibi son günlerde de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yatırımcı için her dönem güvenli liman olarak adlandırılan altının gramı sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün 380 TL iken, kısıtlama sonrası açılan piyasalarda 386 TL'den işlem görmeye başladı.