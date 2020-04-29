Anlık altın fiyatlarını anlık olarak takip edenler arama motorlarında güncel rakamları ve kapanış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada kapanışta 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 382,20 liradan tamamladı. Peki, 29 Nisan gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: