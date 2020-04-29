29 Nisan CANLI dolar kuru: Dolar/TL 7 TL sınırında! Dolar bugün ne kadar düşecek mi yükselecek mi?

FED YENİ KARAR ALACAK

Fed'in faiz kararı öncesinde yurt içinde ise nisan ayı ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek. Dün çok kısa bir süreliğine 7 liranın üzerini gören dolar/TL kuru, bu sabah itibarıyla 6,98 seviyelerinde. Euro/TL ise 7,57 seviyesinden güne başladı.

Yurt içinde şirketlerden 2020 ilk çeyrek bilançoları gelmeye devam ediyor. Dün Akbank'ın bilançosunun ardından bugün de Garanti BBVA'nın bilanço açıklaması bekleniyor.

Bu akşam saat 21.00'de gelecek olan Fed faiz kararından yarım saat sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da takip edilecek. Piyasalarda beklenti faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde bir beklenti oluşurken; faiz kararından çok Powell'ın açıklamaları merak ediliyor.