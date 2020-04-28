Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Tatile koronavirüs (Kovid-19) ayarı: Vatandaş tatil için özel villa tuttu

    Coronavirüs, yaz tatilinin gözdesini ler yaptı. Talebin arttığı belirtilirken, özellikle kendi plajı ve havuzu olan villaların fiyatları yükselişe geçti. Aylık 337 bin 500 liraya bile var...

    Corona emlak
    Coronavirüs tatil alışkanlıklarını değiştiriyor. Salgının kontrol altına alınmasıyla sezonu açacak sektöründe en çok talebi butik oteller ve lar görecek. Hatta vatandaş tatil için Bodrum, Kaş, Marmaris ve Çeşme gibi turizm merkezlerinde arayışlarına başladı bile. Kiralık ev talebi şimdiden patlama yaptı. Emlakçılar, geçen yıl bu zamana göre kiralık ev için arayanların sayısının 2'ye, 3'e katlandığını belirtirken, artan taleple birlikte fiyatlar da yükselişe geçti. Özellikle kendisine ait plajı ve havuzu olan villaların fiyatlarındaki artış dikkatleri çekti. Kiralık evlere her bütçeden vatandaş ilgi gösteriyor. Zenginler için de aylık 337 bin liraya bile kiralık ev var.



    ÇEŞMELİ OTELCİLER SEZONA HAZIR
    Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Corona'ya karşı tüm tedbirlerimizi en üst standartlarda almaya başladık. Yatak kapasitemizin yüzde 50'den fazlası butik, diğerleri de oda kahvaltı ve yarım pansiyon servis vermekte. Sezona en etkili ve hızlı hazırlanabilecek işletim düzenine sahibiz" dedi. Corona ile ilgili gelen iyimser haberlerin heyecanlarını artırdığını belirten Demir, şöyle konuştu: "Bakanlığımızın öngördüğü sertifika standartlarının hazırlığının ve demosunun Çeşme'de uygulanması için talepte bulunduk."



    135 bin TL- /Türkbükü Mandarin Oriental'daki ara kat daire için aylık 135 bin lira isteniyor. Deniz manzaralı, 200 metrekare, 3+1 dairenin 2 banyosu bulunuyor.




    Sezonluk 400 bin TL-Çeşme 6+2 odalı, 6 banyolu, havuzlu villada 1 Haziran-30 Eylül arasında kalmak isteyenler, 400 bin lira ödüyor. Şoför ve hizmetli odası da var.




    337.500 TL- Bodrum/Yalıkavak 2 katlı 4+1 villanın aylık kira bedeli 337 bin 500 lira. 5 banyosu bulunan villanın özel havuzu ve çocuk havuzu var. Temizlik ücreti için de bin 500 lira isteniyor.

    Haberler Ekonomi Tatile koronavirüs (Kovid-19) ayarı: Vatandaş tatil için özel villa tuttu
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri