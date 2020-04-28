Tatile koronavirüs (Kovid-19) ayarı: Vatandaş tatil için özel villa tuttu

Coronavirüs tatil alışkanlıklarını değiştiriyor. Salgının kontrol altına alınmasıyla sezonu açacak turizm sektöründe en çok talebi butik oteller ve kiralık yazlıklar görecek. Hatta vatandaş tatil için Bodrum, Kaş, Marmaris ve Çeşme gibi turizm merkezlerinde kiralık ev arayışlarına başladı bile. Kiralık ev talebi şimdiden patlama yaptı. Emlakçılar, geçen yıl bu zamana göre kiralık ev için arayanların sayısının 2'ye, 3'e katlandığını belirtirken, artan taleple birlikte fiyatlar da yükselişe geçti. Özellikle kendisine ait plajı ve havuzu olan villaların fiyatlarındaki artış dikkatleri çekti. Kiralık evlere her bütçeden vatandaş ilgi gösteriyor. Zenginler için de aylık 337 bin liraya bile kiralık ev var.
ÇEŞMELİ OTELCİLER SEZONA HAZIR
Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Corona'ya karşı tüm tedbirlerimizi en üst standartlarda almaya başladık. Yatak kapasitemizin yüzde 50'den fazlası butik, diğerleri de oda kahvaltı ve yarım pansiyon servis vermekte. Sezona en etkili ve hızlı hazırlanabilecek işletim düzenine sahibiz" dedi. Corona ile ilgili gelen iyimser haberlerin heyecanlarını artırdığını belirten Demir, şöyle konuştu: "Bakanlığımızın öngördüğü sertifika standartlarının hazırlığının ve demosunun Çeşme'de uygulanması için talepte bulunduk."
135 bin TL- Bodrum/Türkbükü Mandarin Oriental'daki ara kat daire için aylık 135 bin lira isteniyor. Deniz manzaralı, 200 metrekare, 3+1 dairenin 2 banyosu bulunuyor.
Sezonluk 400 bin TL-Çeşme 6+2 odalı, 6 banyolu, havuzlu villada 1 Haziran-30 Eylül arasında kalmak isteyenler, 400 bin lira ödüyor. Şoför ve hizmetli odası da var.
337.500 TL- Bodrum/Yalıkavak 2 katlı 4+1 villanın aylık kira bedeli 337 bin 500 lira. 5 banyosu bulunan villanın özel havuzu ve çocuk havuzu var. Temizlik ücreti için de bin 500 lira isteniyor.
ÇEŞMELİ OTELCİLER SEZONA HAZIR
Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Corona'ya karşı tüm tedbirlerimizi en üst standartlarda almaya başladık. Yatak kapasitemizin yüzde 50'den fazlası butik, diğerleri de oda kahvaltı ve yarım pansiyon servis vermekte. Sezona en etkili ve hızlı hazırlanabilecek işletim düzenine sahibiz" dedi. Corona ile ilgili gelen iyimser haberlerin heyecanlarını artırdığını belirten Demir, şöyle konuştu: "Bakanlığımızın öngördüğü sertifika standartlarının hazırlığının ve demosunun Çeşme'de uygulanması için talepte bulunduk."
135 bin TL- Bodrum/Türkbükü Mandarin Oriental'daki ara kat daire için aylık 135 bin lira isteniyor. Deniz manzaralı, 200 metrekare, 3+1 dairenin 2 banyosu bulunuyor.
Sezonluk 400 bin TL-Çeşme 6+2 odalı, 6 banyolu, havuzlu villada 1 Haziran-30 Eylül arasında kalmak isteyenler, 400 bin lira ödüyor. Şoför ve hizmetli odası da var.
337.500 TL- Bodrum/Yalıkavak 2 katlı 4+1 villanın aylık kira bedeli 337 bin 500 lira. 5 banyosu bulunan villanın özel havuzu ve çocuk havuzu var. Temizlik ücreti için de bin 500 lira isteniyor.